Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!

Başarıl şarkıcı Gülşen, tercih ettiği sahne kostümleri, dansı ve evliliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ile Levent'teki stüdyolarına girerken görüntülendi.

"ELEŞTİRİLER BENİ ETKİLEMİYOR"

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, sık sık gündeme gelen sahne kıyafetleriyle ilgili eleştirilere cevap veren Gülşen"Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi... Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi.

ÇOLAKOĞLU: KENDİNE NEYİ YAKIŞTIRIYORSA GİYEBİLİR

Eşi Ozan Çolakoğlu ise, "Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde sahne kıyafetlerine yorum yapmam veya karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. İşini yapıyor işine karışamam" diye konuştu. Gülşen'de eşi Ozan Çolakoğlu'nun sözleri üzerine, "Doğrudur" karşılığını verdi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADI

Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen'in evliliğinde kara bulutların dolaştığı hatta Çolakoğlu'nun evden ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık iddiasına da cevap veren şarkıcı, "Duymadım bile. Her şey yolunda çalışmaya devam. Biz de sizden duyduk sosyal medya veya başka bir mecraya takip edemiyorum. Biz hem sahne hem stüdyo tarafı çok yoğun çalışıyoruz. Hem ev hayatımız, çocuğumuz.. Normal insanlar gibi yaşadığımız için çok yoğun geçiyor. Hani bir şeyleri dinleyecek izleyecek tabii ki gördüklerim duyduklarım bildiklerim de var ama her dakikada ne oluyor ne konuşuluyor diye takip edemiyorum. Tabii ki bunu sizden duydum" dedikten sonra eşiyle birlikte stüdyo giriş yaptı.

ŞUBAT'TA YENİ ŞARKI ÇIKARTIYOR

Gülşen, son olarak yeni şarkı çalışmaları için stüdyoya kapanacaklarını söylerken, "Şarkımı bitiriyoruz, çok az kaldı. Şubatta geliyor yeni şarkı Allah kısmet ederse" dedi.