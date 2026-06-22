Sahra Işık\'ın "Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldım" iddiası ortalığı karıştırdı: O isim Seray Kaya mı?

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, boşandığı eşi İdris Aybirdi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla magazin gündemini salladı. Aybirdi'nin kendisini popüler dizi "Kızılcık Şerbeti"nin oyuncularından biriyle aldattığını öne süren Işık, "Aynı masada oturduğum, takipleştiğim biri" diyerek hedef gösterdi. Sosyal medyada oklar, diziye yeni sezonda dahil olan Seray Kaya'ya çevrildi.

"AYNI MASADA OTURDUĞUM BİRİ" DİYEREK İŞARET ETTİ

Uzun süredir boşanma sürecine dair sessizliğini koruyan Sahra Işık, sessizliğini çok ağır suçlamalarla bozdu. Eski eşi İdris Aybirdi'nin ihanetine uğradığını iddia eden ünlü isim, aldatıldığı kişinin hem yakın takibinde olduğunu hem de geçmişte aynı masayı paylaştıklarını belirtti. Işık’ın isim vermeden ortaya attığı bu iddia, sosyal medya kullanıcılarını adeta bir dedektif gibi harekete geçirdi.

Kulislerde Sahra Işık'ın işaret ettiği ismin; fenomen dizinin kadrosuna sonradan katılan ve Fatih Ünal'ın eşi Başak karakterine hayat veren Seray Kaya olduğu öne sürüldü.

SOYADI DETAYINA DOĞRUDAN YANIT

Öte yandan, resmi olarak yollarını ayırmalarına rağmen Sahra Işık'ın Instagram hesabında hâlâ eski eşinin soyadı olan "Aybirdi"yi kullanması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gelen eleştiriler ve merak dolu sorular üzerine duruma açıklık getiren Işık, şu sözlerle isyan etti:

"Bu soyadını kullanmak istemiyorum. Instagram silmeme izin vermiyor. Ne yaptıysak olmadı ama sürekli uğraşıyorum. Umarım bir an önce kurtulurum."

İhanet iddialarının odağındaki eski eş İdris Aybirdi ve hedef gösterilen oyuncu cephesinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.