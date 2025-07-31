Sahra Şaş Yunanistan Tatilinde

KANAL D'nin yeni bölümleri heyecanla beklenen fenomen dizisi Uzak Şehir'in yıldızları tatil günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. İkinci sezon öncesi enerji depolayan isimlerden biri de Sahra Şaş. Nare karakterindeki performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de gönülleri fetheden başarılı oyuncu, Türkiye'nin cennet köşelerinin ardından rotasını komşu ülke Yunanistan'a çevirdi.

HAYRANLARI YAKIN TAKİPTE

Uzak Şehir hayranlarının yakın takibinde olan Sahra Şaş, Yunanistan'ın turkuaz denizi ve kıvrımlı koylarıyla ünlü adası Samos'u tercih etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilinin renkli anlarını takipçileriyle paylaştı. Bronz tenini ortaya çıkaran beyaz kıyafeti ve duru güzelliğiyle binlerce beğeni alan Şaş, kendine hayran bırakırken takipçileri "Uzak Şehir'in Afrodit'i" yorumları yaptı.

Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.