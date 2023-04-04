Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi

04.04.2023 10:08

Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu hakkın ölüm haberini veren meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti.

"SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ"

Usta oyuncunun ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Twitter hesabından Recep Sarı'nın kaybıyla ilgili paylaşım yapan Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti
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Zafer Algöz, Recep Sarı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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