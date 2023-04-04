Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi

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Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti.

"SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ"

Usta oyuncunun ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Twitter hesabından Recep Sarı'nın kaybıyla ilgili paylaşım yapan Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.