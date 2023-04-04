Bir Aşk Uğruna, Melek Apartmanı, Ne Seninle Ne Sensiz, Çocuklar Duymasın, Beni Affet, Yeşil Deniz ve Şahsiyet gibi sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun ölüm haberini ise meslektaşı Zafer Algöz verdi. Twitter hesabından Recep Sarı'nın kaybıyla ilgili paylaşım yapan Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi - Son Dakika