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Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar - Son Dakika

Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar

14.12.2021 15:57

Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, gittikleri mekanda hesap tartışması yüzünden darp edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Öner, "Eşimi ve beni yere yatırıp tekme ve yumruklarla saldırdılar. Ceyhun'un yüzüne baktığımda kanlar içindeydi" diye konuştu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin oyuncuları Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için önceki akşam Cihangir'deki bir mekana gitti. Hesaplarını ödeyip kalkmak üzere olan çift, yan masada çıkan tartışmanın ortasında kaldı. Darp edilerek hastanelik olan çiftten Öner, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"KÜFÜR EDEREK İTEKLEDİ"

Teve2'de yayınlanan Magazin Masası'na telefonla bağlanan oyuncu Begüm Öner, yaşadıkları saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Bu olayın psikolojisini atlatmam çok zor. Yan masada çıkan bir olaydı. Biz hesabımızı ödedik ve kalkıyorduk. Asansörle inilip çıkılan bir mekan olduğu için biz de asansörü doğru gidiyorduk. Ceyhun kavga çıktığını gördüğünde hemen polisi arayıp bizi mekandan çıkarmaya çalıştı. Kavga asansörde de yaşanmaya başlayınca biz mekana geri alındık. Kavga edenlerden biri bana küfür edip beni itekledi."

"YERE DÜŞÜNCE TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR"

"Ceyhun da onu ittikten sonra sandalyenin üstüne çıktı ve 'yeter artık bizim burada can güvenliğimiz yok, burada kadınlar da var. Sizi şikayet edeceğim' dedi. Oradaki birisi de 'sen kimsin bizi şikayet ediyorsun' diyerek Ceyhun'a saldırdı. O esnada biz hepimiz yere düştük ve herkes tekme ve yumrukla bize saldırdı. Yerde sürüklenirken kendimizi asansörün orada bulduk."

Eşi Ceyhun Fersoy'la saldırıya uğrayan Begüm Öner o anları anlattı: Yere düşürdükten sonra tekmeleyip yumrukladılar

"CEYHUN'UN YÜZÜ KANDAN GÖRÜNMÜYORDU"

Asansörün içine girdiğimizde Ceyhun'un yüzüne baktığımda suratı kandan gözükmüyordu. Üstümüz, başımız, ayakkabılarımıza kadar her yer kan içindeydi. Oradan Allah'ın yardımıyla bir şekilde çıkıp hastanede darp raporu aldık. Görüntüler hiç kesilmeden verilirse her şey ortaya çıkar zaten."

"SALDIRI ANINDA ELİM KIRILDI"

Zaten yayınlanacak olan görüntüler her şey mevcut. Bizim kendimizi açıklamaya ihtiyacımız yok çünkü görüntüler ortada. Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarım hayatlarında ilk defa böyle bir şey yaşadı. Saldırı anında elim kırıldı diye bağırdım kimse umursamadı. Kollarım, dizlerim her yerim mosmor. Kadın ve erkekler saldırdı. Yerde sürüklendik bir arkadaşımın üzerine masa devrildi. Olay yargı sürecinde olduğu için görüntülerin ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum.

Eşi Ceyhun Fersoy'la saldırıya uğrayan Begüm Öner o anları anlattı: Yere düşürdükten sonra tekmeleyip yumrukladılar
Eşi Ceyhun Fersoy'la saldırıya uğrayan Begüm Öner o anları anlattı: Yere düşürdükten sonra tekmeleyip yumrukladılar
Eşi Ceyhun Fersoy'la saldırıya uğrayan Begüm Öner o anları anlattı: Yere düşürdükten sonra tekmeleyip yumrukladılar

Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar

Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Cihangir, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar - Son Dakika
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