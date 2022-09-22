Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu

22.09.2022 21:33
Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "Akülü Araç Teslim Gecesi"nde sevilen sanatçı Koray Avcı konser verdi.

Binlerce katılımcıya unutulmaz bir akşam yaşatan Koray Avcı sevilen şarkılarından oluşan şarkılarından seçtiği repertuarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Koray Avcı'ya Çarşamba'nın simgesi yumurta topuk ayakkabı ve sekiz köşe kasket minyatürü ile Çarşambaspor forması hediye etti. Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akülü Araç Teslim Gecesi"nde 88 akülü araç ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Organizasyonda Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, akülü araçların temininde katkı sağlayanlara ve gecede emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu devam ediyor İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu devam ediyor Elektriğin performansla dansı: Mercedes-AMG C 63 SE Performance Elektriğin performansla dansı: Mercedes-AMG C 63 SE Performance
Kaynak: Snob Magazin

Halit Doğan, Koray Avcı, Tragger, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement