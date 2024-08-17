Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti.

17.08.2024 01:06
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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti.

AYDEMİR AKBAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. Yeniden kanser hastalığına yakalanan Akbaş, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti

EVİNDE BAYGIN BULUNMUŞTU

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. 88 yaşındaki oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hemen yoğun bakıma alınan Aydemir Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses dua istemişti. Albaş'ın entübe edildiği öne sürülmüştü.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi– Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti

40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

Kanser Tedavisi, Aydemir Akbaş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Duman Altı: Allah rahmet eylesin…şan şöhret para pul mezar hepsini alır.. 18 6 Yanıtla
  • Ekrem Kara: Allah rahmet eylesin taksiratını affeylesın mekanı cennet olsun 17 4 Yanıtla
  • Kadir Korkmaz: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 13 4 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: bir parça uykum vardı o da kaçtı haberi görünce nur içinde yat byük üstad 14 2 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın 10 2 Yanıtla
  • Emel Demircan: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 10 2 Yanıtla
  • H Glnx: Diye diye, başardılar. Bugün sosyal medya platformlarında, sürekli şakası yapılıyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun 7 2 Yanıtla
  • Huseyin Gulmaya: Allah Rahmet Eylesin , Mekanın Cennet Olsun... Rabbim Son Nefeste Bizlere Merhamet Etsin İnşallah 7 2 Yanıtla
  • Tarık yücel: Ne güzel umreye gidicekti Aydemir baba... 7 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Allah rahmet eylesin 6 2 Yanıtla
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