Sanatçı Ferman Kaya: "Türkülerimizi ve kültürümüzü yaşatmak istiyoruz"

Ardahanlı olan Kültür Bakanlığı Ankara Devlet korosu Sanatçısı Ferman Kaya'nın kurduğu Ardahan Serhatlılar korosu, unutulmaya yüz tutan türküleri Türk müziğine kazandırmayı hedefliyor.

Ardahan Serhatlılar korosu, 2018 yılında Ankara Devlet korosu Sanatçısı Ferman Kaya tarafından Ankara'da kuruldu. Şef Ferman Kaya yönetiminde ki koro deme çevirme kültürünü yaşatıyor. Başkentte deme çevirme kültürünü yaşattıklarını ve Anadolu'ya yayma çabalarında olduklarını aktaran Ferman Kaya, "Ata, dede kültürünü yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Dernek ve belediye etkinliklerinde bizler de davet bekliyoruz. Amacımız para kazanmak değil, orada kültürümüzü yaşatmak. Koromuz Ardahan'ın etnik kültürünü sahneye koyuyor. Ahıska şivesinde türkülerimiz var, Azeri boylarının türküleri var, Gürcü türkülerimiz var, alevi kültürümüz var, deyişlerimiz var, Kürt kültürümüz var, bunların hepsini sahneye koyuyoruz. Bunu yaymamız lazım. Ardahan Serhatlılar korosu neden bir Antakya'nın korusu gibi dünyaya tanınmasın. Antakya'nın medeniyetler korosu var Türkiye'yi aştı dünyada tanınıyor" şeklinde konuştu.

Unutulmaya yüz tutan türküleri Türk müziğine kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Kaya, "Bölgemizin türkülerine, ağıtlarına, ezgilerine, Şiirlerine, manilerine ve birçok kültürel değerlerimize sahip çıkamadık. Bu süreçte sahipsiz ve öksüz kalan Türkülerimiz, ağıtlarımız başkaları tarafından kullanıldı. Bu nedenle çok şey kaybettik diyebiliriz. 100 yıllık türkülerimizi, ağıtlarımızı topluma düzgün, profesyonel sanatçılarla aktarmak için Ardahan ve Serhatlılar THM korosu kurup Ülkemizin birçok yerinde konserler verdik ve de vermeye de devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN