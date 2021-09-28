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Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi

28.09.2021 07:49

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı ve kuzeni Ozan Ebcin'i arka arkaya kaybeden şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Moralinin hayli bozuk olduğu görülen şarkıcı, basın mensuplarının sorularına cevap vermeden uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında hastanede koronavirüs tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan şarkıcı, sonra da kuzeni Ozan Ecbin'i kaybetti. Peş peşe yaşadığı zor günlerde sonra toplanamayan Alişan, 2 aydır herhangi bir açıklama yapmıyor.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip alışveriş yapan ünlü şarkıcı, çıkışta objektiflere yansıdı. Eşiyle el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi

SIK SIK KARDEŞİNİN MEZARINA GİDİYOR

İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi. Zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, bulduğu her fırsatta mezarını ziyaret ettiği Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamıyor.

Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi
Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi

Selçuk Tektaş, Buse Varol, Nişantaşı, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi - Son Dakika Magazin


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