Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında hastanede koronavirüs tedavisi gören evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan şarkıcı, sonra da kuzeni Ozan Ecbin'i kaybetti. Peş peşe yaşadığı zor günlerde sonra toplanamayan Alişan, 2 aydır herhangi bir açıklama yapmıyor.
Eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip alışveriş yapan ünlü şarkıcı, çıkışta objektiflere yansıdı. Eşiyle el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.
İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi. Zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, bulduğu her fırsatta mezarını ziyaret ettiği Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamıyor.
Kaynak: Snob Magazin
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