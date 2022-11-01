Şarkıcı Begüm Polat, konser sonrası hayranına "Kalçamın fotoğrafını çektin mi, çekmedin mi?" diye sordu - Son Dakika
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Şarkıcı Begüm Polat, konser sonrası hayranına "Kalçamın fotoğrafını çektin mi, çekmedin mi?" diye sordu

01.11.2022 16:54

Şarkıcı Begüm Polat, verdiği konserin ardından ile bir hayranı ile ilginç bir diyalog yaşadı. Polat, esprili bir şekilde yaklaştığı hayranına "Kalçamın fotoğrafını çektin mi? Çekmedin mi?" diye sordu. Hayranı "hayır" yanıtı verdikten sonra "Ama çok güzel karısın" dedi. O anlar gülüşmelere neden oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan Begüm Polat, turnelerine devam ediyor. Polat'ın hayranlarının büyük bir kesimini ise gençler oluşturuyor. Şarkıcı ile bir hayranı arasında konser sonrası yaşanan diyalog ise kameralara yansıdı.

"KALÇAMIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİN Mİ?"

Polat, arabanın içerisinde olduğu sırada camdan yanına yaklaşan genç hayranlarıyla ilginç bir konuşmaya imza attı. Elinde telefonu olan hayranına gülerek, "Kalçamı çektin mi çekmedin mi?" diye soran Polat, sonrasında güldü.

"ÇOK GÜZEL KARISIN VALLA"

Hayranının Polat'a verdiği yanıt ise kahkaha attırdı. Genç adam, Polat'a dönerek "Kalçanın fotoğrafını çekmedim" dedi. Sonrasında ise "Çok güzel karısın valla" ifadelerini kullandı. Bu sözler gülüşmelere neden olurken, Polat daha sonra şaka yaptıklarını dile getirdi.

Şarkıcı Begüm Polat'la hayranı arasında dikkat çeken diyalog: Kalçamı çektin mi?
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Begüm Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Begüm Polat, konser sonrası hayranına 'Kalçamın fotoğrafını çektin mi, çekmedin mi?' diye sordu - Son Dakika


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