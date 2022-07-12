Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

12.07.2022 12:23
Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

Şarkıcı Ceylan, bir süredir kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı'yı kaybetti. Instagram hesabından acı haberi duyuran Ceylan, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük." dedi.

2019 yılında yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle yıkılan Ceylan, bayram günü bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcının kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti Üçüncü kez kansere yakalanan Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti 15 bin volt akıma kapılıp uzun süre tedavi görse de mesleğinden vazgeçmedi 15 bin volt akıma kapılıp uzun süre tedavi görse de mesleğinden vazgeçmedi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:17 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi
12:11 Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement