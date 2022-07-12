Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

2019 yılında yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle yıkılan Ceylan, bayram günü bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcının kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Instagram hesabından acı haberi duyuran şarkıcı, "Canımız, kıymetlimiz, ablamız... Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.