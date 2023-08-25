Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı - Son Dakika

Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı

Son Güncelleme: 25.08.2023 10:28

Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne dün gece kaza yaptı. Ölümden dönen ve yüzünden yaralanan şarkıcı, "Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım anlamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın dün gece bindiği tekne iskeleye çarptı. Kazada ölümden dönen Akalın, bir anda batmaya başladıklarını ve saniyeler içinde kurtulduklarını söyledi.

ALNI ŞİŞTİ

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan şarkıcı, "İyiyiz, çok büyük bir kaza atlattık tekneyle gelmek isterken. Alnım şiş" dedi. Daha sonra video yayınlayarak yaşadığı korku dolu anları anlatan Akalın, "Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım anlamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın'ın bindiği tekne iskeleye çarptı - Son Dakika
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