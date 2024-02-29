Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı

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Ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden 49 yaşındaki şarkıcı, böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı.

ÜÇ AMELİYAT OLDU

Doğuş, 11.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Hastane odasından bir videosunu yayınlayan Doğuş, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Üç ameliyat geçirdiğini belirten şarkıcı, "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI GELDİ

Doğuş'un paylaştığı videoda keyfinin yerinde olduğu görüldü. Doğuş ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. Takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.