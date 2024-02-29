Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı

Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı

49 yaşındaki şarkıcı Doğuş, ufak bir rahatsızlık için hastaneye gittiğinde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim hemen ameliyata alındı ve üç ameliyat geçirdi. Doğuş, ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerine geçmiş olsun mesajları aldı.

29.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ufak bir rahatsızlık için hastaneye giden 49 yaşındaki şarkıcı, böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim apar topar ameliyata alındı.

ÜÇ AMELİYAT OLDU

Doğuş, 11.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Hastane odasından bir videosunu yayınlayan Doğuş, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Üç ameliyat geçirdiğini belirten şarkıcı, "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim" dedi.

Şarkıcı Doğuş apar topar ameliyata alındı

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI GELDİ

Doğuş'un paylaştığı videoda keyfinin yerinde olduğu görüldü. Doğuş ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. Takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Doğuş (@dogusofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik

Doğuş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:59:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement