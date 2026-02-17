Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

17.02.2026 15:34  Güncelleme: 16:05
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında; şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gece saatlerinde gerçekleşen son operasyonda aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

Operasyonda; şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı gözaltına alındı.

"DÜN AKŞAM BREZİLYA'YA GİTTİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Edis'in dün akşam yurt dışına çıkarak Brezilya'ya gittiği söyleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Ne şarkıcısı yaa Allah aşkına palyaco'nun önde gideni 14 6 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    Bu zaten ivme değil miydi? 12 6 Yanıtla
    Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    kişi kendinden bilir işi 7 9
    Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Nasılda biliyorsun ama nerden ? 3 0
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    imamoğluna özgürlük diyen sanatçıları toplayandır asıl ivme 0 2
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    kim o ya 5 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    atam izindeyiz:) 2 0 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Ya sunlara ünlü demeyi birakin artik. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
