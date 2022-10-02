Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu

02.10.2022 09:35

Sahnede müziğin ritmine kendini kaptıran ünlü şarkıcı Kalben'in ilginç dans figürleri sosyal medyayı salladı. Bazı kullanıcılar, şarkıcı için, "Alkolün dozunu fazla kaçırmış" gibi yorumlar yaptı.

Müzisyen Kalben'in, bir konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak ettiği dans, sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yeşil straplez kıyafetle sahneye çıkan Kalben bir sağa bir sola zıplayarak anlamsız sesler çıkardı. O anları kayda alan izleyenler şaşkına döndü.

Şarkıcı Kalben'in ilginç dansı sosyal medyayı salladı

"NE OLUYOR?"

Sahnede Kalben'i izlemeye gelen hayranları bile ne olduğunu anlayamazken, hayranlarının ünlü şarkıcıya "Ne oluyor?" diye seslendiği görüldü. Bazı kullanıcılar, şarkıcı için "Alkolün dozunu fazla kaçırmış" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Kalben'in ilginç dansı sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Kalben'in ilginç dansı sosyal medyayı salladı
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Kalben, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kalben ilginç dansıyla alay konusu oldu - Son Dakika
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