Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker\'e seslendi: Tehdit ediliyorum

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar mı" ve "Adam Olmaz" gibi sevilen parçalarının yanı sıra Zeynep Bastık ile yaptığı düetle de son dönemde adından söz ettiren Rıza Tamer, bu kez Azerbaycan konserini iptal etmesiyle gündeme geldi.

"TÜRK LİRASININ GEÇMEDİĞİNİ GÖRÜNCE..."

Tamer, Azerbaycan'da planlanan konserine gitmeme kararının ardındaki nedeni "Mekanla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Aksine bizimle çok iyi ilgilendiler. Ancak Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini görünce sahneye çıkmama kararı aldım. Türk parasının geçerli olmadığı hiçbir ülkede konser vermeyeceğim" sözleriyle anlattı.

SEDAT PEKER'E SESLENDİ

Bu açıklamasıyla hem destek hem eleştiri alan Tamer, kısa süre sonra başka bir videoyla yeniden dikkat çekti. Sanatçı, konserin iptal edilmesinin ardından yaşadığı başka bir gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: " Sedat Peker'e sonsuz saygılarımı sunuyorum. Azerbaycan'da konserimi iptal ettiğim mekan, senin mekanınmış. Bizi aradılar, öyle söylediler, tehditler ettiler. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."