Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum - Son Dakika
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Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum

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Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker\'e seslendi: Tehdit ediliyorum
01.08.2025 12:00
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Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker\'e seslendi: Tehdit ediliyorum
Haber Videosu

Şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan'daki konserini iptal ettiğini duyurarak, ''Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam'' açıklamasıyla gündem oldu. Ardından çektiği bir videoyla Sedat Peker'e seslendi, konser iptaline neden olan mekanın Peker'e ait olduğunun söylendiğini ve tehdit edildiğini öne sürdü.

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar mı" ve "Adam Olmaz" gibi sevilen parçalarının yanı sıra Zeynep Bastık ile yaptığı düetle de son dönemde adından söz ettiren Rıza Tamer, bu kez Azerbaycan konserini iptal etmesiyle gündeme geldi.

"TÜRK LİRASININ GEÇMEDİĞİNİ GÖRÜNCE..."

Tamer, Azerbaycan'da planlanan konserine gitmeme kararının ardındaki nedeni "Mekanla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Aksine bizimle çok iyi ilgilendiler. Ancak Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini görünce sahneye çıkmama kararı aldım. Türk parasının geçerli olmadığı hiçbir ülkede konser vermeyeceğim" sözleriyle anlattı.

SEDAT PEKER'E SESLENDİ

Bu açıklamasıyla hem destek hem eleştiri alan Tamer, kısa süre sonra başka bir videoyla yeniden dikkat çekti. Sanatçı, konserin iptal edilmesinin ardından yaşadığı başka bir gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: " Sedat Peker'e sonsuz saygılarımı sunuyorum. Azerbaycan'da konserimi iptal ettiğim mekan, senin mekanınmış. Bizi aradılar, öyle söylediler, tehditler ettiler. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."

Sedat Peker, Azerbaycan, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Elvan4493:
    şişede durduğu gibi durmuyor, çkünü keserler dikkat et kral 33 29 Yanıtla
  • Zafer El:
    kim bu şarkıcı tanıyan varmı hiç görmedim dinlemedim o ses in şımarık lar ı danmı acaba 9 3 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    sedat reissss yardım ett tamar abiyee harbiden sesiyle muhteşem birisii hakkıylaa yapma çalışıyo işini saygılar… 5 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    durumu iyi görünmüyor bunu kim sanatçı yapmış acaba 3 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    yazık meşhur olmada kim vurduya gitmese bari 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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