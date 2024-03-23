Şarkıları, dansları ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Selen Görgüzel, şimdi de yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geldi.
Daha önce gençleşmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hüre tedavisi yaptıran ve anne sütü içen Selen Görgüzel, bu sefer bıçak altına yaptı. Şarkıcı, yüz ve boynunu gerdirip göz kapaklarındaki fazla deriyi aldırdı. Morarmış sargılı yüzünü Instagram hesabından paylaşan ünlü isim "Çok gergin olduğum doğrudur" notunu ekledi.
Daha genç görünmek için çeşitli bakımlar yapan Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda erkek sperminin cilde iyi geldiğini söylemişti. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren isim, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" demişti.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu - Son Dakika
Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, çekilen bir video mesajda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıntılar hakkında ise bilgi verilmedi.
Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ofis çalışanları zam isteyince müdürleri Hayati, stajyer olarak Hüseyin'i işe alır. Hüseyin'in yapay zeka ile işleri hızlıca halletmesi sonucu Hayati herkesi işten çıkarır. Ancak patron İbrahim'in gelmesiyle işler tersine döner. Hayati'nin arkadaşı Fikri, Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Bahadır'ın ilk orucunu tutması zor anlar yaşatır. Ozan'ın Hintli kız arkadaşı Çiçek ile evlilik adetleri sorun yaratır. Çiçek, fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Mesut'un eşi Burcu, yanlış anlamalar sonucu Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
Hayatını kaybettiği veya boşandığı iddialarıyla gündemde yer alan ve geçtiğimiz günlerde eşi Galler Prensi William ile alışveriş yaparken görüntülenen Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Öztan'ın ailesi, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı. Meslektaşları, Öztan'ın mücadeleci ve sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Shakira, Punteria müzik videosunda Cardi B ile birlikte yer alarak cesur kıyafetler giydi. Şarkıcı, müzik klibinde düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Videoda Shakira ve Cardi B, şarkılarını seslendirirken performans sergiledi. İkili, gelecekteki işbirlikleri hakkında da konuştular.
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