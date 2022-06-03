Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti - Son Dakika
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Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti

03.06.2022 12:23

Ünlü şarkıcı Sıla, 10 Mayıs'ta düşerek köprücük kemiğini kırdığı için haziran ayındaki konserlerini iptal etti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak son durumunu anlatan şarkıcı, "İyileşmek için dişimi sıktım ama olmadı" ifadesini kullandı.

Yoğun bir konser maratonuna sahip olan başarılı şarkıcı Sıla, 10 Mayıs'ta talihsiz bir kaza yaşadı. Düşerek köprücük kemiğini taşa çarpan Sıla, kol askısıyla bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

"KÖPRÜCÜK KEMİĞİMİ TAŞA ÇARPTTIM"

Talihsiz kazadan bahseden Sıla, "Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapt etmeye çalıştılar" dedi.

HAZİRAN AYINDAKİ KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Konserlerinin iptal olduğunu söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ben size çaktırmamak için epey bir çaba sarf ettim ama doktorum haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağını söyledi. Ben büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılarım yeni ve beraber efkar, neşe paylaşacağız diye düşündüm. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Konserlerime 1 Temmuz'da başlayacağım. Bu durumu ben bildirmek istedim. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum."

Köprücük kemiğini kıran Sıla'nın konserleri iptal edildi
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