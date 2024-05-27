Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de kaza yaptı - Son Dakika
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Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de kaza yaptı

Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir\'de kaza yaptı

Sinan Akçıl, İzmir'de konser için bulunduğu sırada trafik kurallarını ihlal ederek kaza yaptı. Olay anı bir vatandaş tarafından görüntülendi ve sosyal medyada gündem oldu. Akçıl, kazaya aldırış etmeden yürümeye devam ederken sürücülerden biri üzerine yürümeye çalıştı. Şarkıcının arkadaşı tarafından engellendi. Sinan Akçıl, eleştirilere cevap vererek kazaya sebep olmadığını belirtti.

27.05.2024 13:15
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Şarkıcı Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir'de kazaya neden oldu.

Kaza anı bir yurttaş tarafından görüntülendi. Akçıl'ın bir arkadaşıyla yaya geçidinin ve trafik ışıklarının olmadığı bir yerde yola kontrolsüz atlamasıyla bir sürücü, onlara çarpmamak için aniden frene bastı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, kazaya neden oldu! Arkasına bakmadan yürümeye devam etti! O anlar saniye saniye görüntülendi - Resim : 1

Bunun sonucunda onun arkasındaki bir otomobil, duramayarak öndeki otomobile çarptı. Sinan Akçıl, kazaya aldırış etmeden yolda yürümeye devam ederken sürücülerden biri şarkıcının üzerine yürümeye çalıştı.

O sürücüyü arkadaşı zorla tuttu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın İzmir'de bir kazaya karıştı. Konser vermek için İzmir'e giden Sinan Akçıl, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Ancak ünlü şarkıcı karşıdan karşıya geçerken kazaya neden oldu ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

SİNAN AKÇIL'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de kaza yaptı

Kendisine gelen eleştirilere cevap veren Sinan Akçıl, şu açıklamayı yaptı:

"Birkaç tam gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım.

Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak.

Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de kaza yaptı - Son Dakika

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