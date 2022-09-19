Hayranlarına Müjdeyi Verdi - Son Dakika
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Hayranlarına Müjdeyi Verdi

19.09.2022 15:33
Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz tatilinin ardından İstanbul'a dönen ve İzmir ile Yunan adalarını kapsayan bir tatil yaptığını söyleyen Özerk bu dönemde 6 yeni şarkı hazırladığını söyledi. İşte detaylar...

Tuğba Özerk, ünlü müzisyen Aykut Gürel'in hazırladığı saygı albümünde daha önce Seden Gürel'in seslendirdiği 'Çalkala' adlı parçayı kendisinin yeni versiyonu ile seslendirdiğini belirtti.

Özerk iki çalışmasının da bu sezon piyasada olacağını belirtti.

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokuluna, Özel Çakabey Lisesinde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir.[kime göre?] Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı.

Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. 'Aşk Yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi Olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı. 'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan şarkıcı, iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

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Kaynak: Snob Magazin

Tuğba Özerk, İstanbul, İzmir, Magazin, Son Dakika

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