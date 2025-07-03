Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı - Son Dakika
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Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı

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Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme\'deki yangında alevlerin ortasında kaldı
03.07.2025 10:23
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Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme\'deki yangında alevlerin ortasında kaldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyürken, şarkıcı Yaşar İpek alevlerin ortasında kaldı. Yaşadığı panik anlarını sosyal medyada paylaşan İpek'in ''Yanıyordum, resmen yanıyordum'' sözleri gündem oldu.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Özellikle Çeşme ilçesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, bölgedeki tatilciler ve yerel halk zor anlar yaşadı. Yangın tarım arazilerinde başlayıp ormanlık alana sıçrarken, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çeşme'deki yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 6 helikopter görev alırken, çok sayıda kara ekibi de bölgede yoğun mesai harcıyor. Alaçatı gişelerinin de yangın hattı içerisinde kalması, karayolu ulaşımında aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı

YAŞAR İPEK'İN KORKU DOLU ANLARI KAMERADA

Yangının tam ortasında kalan isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek oldu. Aracıyla seyir halindeyken dumanların ve alevlerin arasında kalan İpek, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. "Yanıyordum, resmen yanıyordum" sözleriyle yaşadığı dehşeti dile getiren İpek'in videosu kısa sürede gündem oldu.

Sanatçının paylaşımı, yangının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, birçok takipçisi İpek'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Alevlerin oldukça yakınına kadar ulaştığı görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

TAHLİYELER VE ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Yangının tehdit ettiği mahallelerde vatandaşlar tahliye edilirken, İzmir Valiliği ve AFAD ekipleri bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdürmesi halinde yangının kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini belirtiyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlara, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunulurken, itfaiye ekiplerinin gece boyunca da söndürme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Yaşar İpek, Çeşme'deki yangında alevlerin ortasında kaldı - Son Dakika

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