Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak

22.11.2022 13:32

Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündem olan Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Bastık, BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen ve konserleriyle sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verecek. Bastık, konserde dünyaca ünlü isimlerle de bir araya gelecek.

TÜRKİYE'DEN SADECE O GİDİYOR

Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye'den tek isim Zeynep Bastık oldu.

KONSERİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Ekim ayının başında Mersin'de sahneye çıkan Zeynep Bastık, talihsiz bir olay yaşadı. Sahnede kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Bastık, konseri yarıda kesti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili sitemde bulunan şarkıcı, "ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti. Yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri erken bitirdim" dedi.

Türkiye'de sadece o gidiyor! Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle sahne alacak
Türkiye'de sadece o gidiyor! Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle sahne alacak
YORUMLAR
500
Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu Katar polisinin cüzdanı çalınan kadın muhabire sunduğu 2 seçenek duyanları şaşkına çevirdi Katar polisinin cüzdanı çalınan kadın muhabire sunduğu 2 seçenek duyanları şaşkına çevirdi

Zeynep Bastık, Katar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Alman Bakan'dan kaçamak cevap: FETÖ firarisi Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ü iade edecek misiniz?
14:12 Hayrete düşüren video! Gencin midesinden yılan çıkarıldı
13:33 Suudi Arabistan kalecisinin Messi'nin penaltısı öncesi yaptığı hareket dalga konusu oldu
13:31 Bir yılda 170 milyar dolar kaybeden Elon Musk dünyanın en zengin insanı unvanını korudu
13:09 Adana Demirspor'un hocası Montella, Galatasaraylıları sinirlendiren hareket! Yıldız futbolcuyu, Roma'ya tavsiye etti
13:09 Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak
12:52 Alanyalı üreticilerin yeni gözdesi mango! Tek bir ağacından 190 bin TL gelir elde ediliyor
12:52 Ankara'da arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi
12:13 Tramvaydaki yolcuları çıldırtan olay! Tekme tokat darbedip polise verdiler
10:30 Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 14:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement