Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar Dünya Kupası'nda ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen ve konserleriyle sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde konser verecek. Bastık, konserde dünyaca ünlü isimlerle de bir araya gelecek.

TÜRKİYE'DEN SADECE O GİDİYOR

Zeynep Bastık, törende Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek. Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası töreninde dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye'den tek isim Zeynep Bastık oldu.

KONSERİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Ekim ayının başında Mersin'de sahneye çıkan Zeynep Bastık, talihsiz bir olay yaşadı. Sahnede kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Bastık, konseri yarıda kesti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili sitemde bulunan şarkıcı, "ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti. Yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri erken bitirdim" dedi.