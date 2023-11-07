Satış temsilciliği yaparken Yılan Hikayesi'nin kadrosuna seçilen Hakan Bilgin: Tamamen tesadüf

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Hakan Bilgin oldu. Yıllar önce satış temsilciliği yaparken hayatını değiştiren Yılan Hikayesi dizisine seçilme hikayesinden bahseden Bilgin, sürecin tamamen tesadüf eseri yaşandığını söyledi.

"BENİ YILAN HİKAYESİ İÇİN OYUNCU DEVİN ÖZGÜR ÇINAR ÖNERDİ"

Satış temsilciliği yaparken aynı zamanda da tiyatro ile ilgilenen Hakan Bilgin, adının duyulmasında büyük bir önemi bulunan Yılan Hikayesi dizisine nasıl seçildiğini anlatırken şunları söyledi: "Teklif gelmedi aslında. O zamanlar Devin Özgür Çınar bir yapımda cast yaparken onu ziyarete gitmiştim. Arkadaşız ama ben Devin'den hoşlanıyor gibiyim, onun da hiç umurunda değil. Emre Kınay da Devin'i arayarak 'Yılan Hikayesi yapıyoruz cast için şu formatta adamlar lazım' deyince o da beni söylüyor. Belki de benden kurtulmak için başından attı. Emre Kınay da 'O zaman gelsin Osman Yağmurdereli'nin oraya' diyor. Emre ile dostluğumuz da tiyatro festivallerinde falan kuyrukta karşılaşmamız olmuştu. Sonra Osman ağabeyin yanına gittim rolü söyledi anlaştık ve Yılan Hikayesi başladı. Tamamen tesadüftü. Sonra 3 sene süren bir yolculuk başladı.

"BAŞARI VE KARİYER GİBİ BİR DERDİM OLMADI"

"Yılan Hikayesi'nden sonra hayatında neler değişti?" sorusu üzerine de konuşan başarılı oyuncu "Benim amacım cenazenin kalabalık olması. Fark edildiğini hissetmek güzel de başarı ve kariyer çok benim sevdiğim kelimeler değil. Öyle bir derdim hiç olmadı. Fark edilmek başka başarı başka bir şey. Başarı arkanda bıraktıklarının mutlu olduğuna inandığın bir cenaze töreni bence. Ben sürece hizmet eden bir adamım finale değil" dedi.