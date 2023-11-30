Seçil Erzan, Nihal ve Bahar Candan ile 3 kişilik koğuşa alındı

Aralarında Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin yer aldığı 18 kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan, güvenlik nedeniyle Silivri Cezaevine nakledildi. Erzan'ın örgüte üye olma ve gelirin aklanması suçlamasıyla tutuklanan Nihal ile Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşa alındığı ileri sürüldü.

AYNI KOĞUŞU PAYLAŞACAKLAR

Başarılı gazeteci Lube Ayar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenilir kaynaklar, Bakırköy Kadın Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Silivri'ye nakledilen Seçil Erzan'ın Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte üç kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini bildirdi" ifadelerini kullandı. Ayar'ın iddiasına resmi kaynaklardan henüz bir cevap gelmedi.

Candan kardeşlerin avukatı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Nihal ve Bahar'ın 2 kişilik koğuşta kaldıklarını, buzdolabı ile televizyonlarının da geldiğini söylemişti.

CANDAN KARDEŞLERİN OPERASYONU

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirildi. 100 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEÇİL ERZAN'A NE OLMUŞTU?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

FATİH TERİM'İN 12,5 MİLYON, ARDA TURAN DA 8 MİLYON EURO KAYBETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi. Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

Seçil Erzan

Erzan'ın sistemini, banka kayıtlarına girmediği için vergi de yaratmayacak bir kazanç sistemi üzerine kurduğu anlaşıldı. Yani, Erzan, futbolculara ve iş adamlarına nakit para getirmelerini, bu parayı da piyasa faizlerinin üstende gelirle kendilerine geri ödemeyi önerdi. Büyük rakamların dosyaya girmesi, ünlü isimlerin bu yüksek gelire aldandığını da gösterdi.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.