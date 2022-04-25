Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi

Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf

25.04.2022 00:00

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, TV programında solistlik yapan Çağlar Ökten'le evlendi. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan'ın gelinliğinin sadeliği dikkat çekti. İşte nikahtan ilk fotoğraf.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA YAPILDI

Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

FAİK ÖZTÜRK VE SAFİYE SOYMAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

BALAYI İÇİN PARİS'E GİDECEKLER

Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.

İşte merakla beklenen nikahtan ilk kare;

Seda Sayan, 7. kez dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kare
YORUMLAR
500
KIZI ELİF'İ ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ÖĞRETMEN, 'YAVRUSU BABASIZ BÜYÜMESİN' DİYE EŞİYLE İKİNCİ KEZ EVLENMİŞ KIZI ELİF'İ ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ÖĞRETMEN, 'YAVRUSU BABASIZ BÜYÜMESİN' DİYE EŞİYLE İKİNCİ KEZ EVLENMİŞ Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Sudan'da iki grup arasında çıkan çatışmada ölüm sayısı artıyor! Şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:34 Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 00:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement