Seda Sayan, bu sefer de "Dekolte Canavarı" işlemi yaptırdı - Son Dakika

Seda Sayan, bu sefer de "Dekolte Canavarı" işlemi yaptırdı

Son Güncelleme: 23.08.2023 13:02

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, göğüs bölgesindeki çizgilerinden kurtulmak için 'Dekolte Canavarı' adı verilen işlemi yaptırdı. Sayan, yaptığı estetik işlemi de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren 60 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, tatil dönüşü soluğu yine güzellik merkezinde aldı. Ünlü isim bu sefer de çizgilerinden kurtulmak için "Dekolte Canavarı" adı verilen işlemi yaptırdı.

"YAPTIRDIĞIM HER ŞEYİ PAYLAŞIRIM"

Yıllardır yaptırdığı her işlemi Instagram hesabından açıkça paylaşan Seda Sayan, göğüs bölgesindeki kırışıklardan kurtulmak için "Dekolte Canavarı", yüzü için de "Altın Dokunuş" işlemini yaptırdı. O anları 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sayan, "Ben yaptırdığım her şeyi yayınlarım, saklamıyorum" dedi.

60 Yaşındaki Seda Sayan, 'Dekolte Canavarı' İşlemi Yaptırdı

Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, bu sefer de 'Dekolte Canavarı' işlemi yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan, bu sefer de "Dekolte Canavarı" işlemi yaptırdı - Son Dakika
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