Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi

Şarkıları ve evliliğiyle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, estetikleriyle de gündemden düşmüyor. Daha önce birçok kez ameliyat masasına yatan Sayan bu sefer de sünnet derisinden elde edilen bir sıvıyı dekolte bölgesi ve yüzüne enjekte ettirdi.

DAHA ÖNCE DE SAYISIZ OPERASYONDAN GEÇTİ

Yaptırdığı estetik işlemleri de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Sayan, bu sefer de doktor koltuğundan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Yaptırdığı işlemden bahseden Sayan, "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu" ifadelerini kullandı. Sayan aynı işlemi geçtiğimiz ay da yaptırmıştı.

61 yaşındaki Seda Sayan daha önce de dudak liftingi, Fransız askısı ve Barbie bacak başta olmak üzere birçok işlem yaptırmıştı.