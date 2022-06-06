Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi

ŞARKICI Seda Sayan, Isparta'da devam eden Uluslararası Gül Festivali'nde sahne aldı.

Cuma günü planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferi iptal olunca ertelenen Seda Sayan konser, 2 gün gecikmeyle yapıldı. Uçakla Antalya'ya sonrasında kara yoluyla Isparta'ya ulaşan Sayan, belediye bandosu ve folklorik kıyafetli kadınlar tarafından karşılandı. Bando müziğinin ritminde dans eden Sayan'a güllerden yapılmış taç ve kolye hediye edildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Seda Sayan, karşılamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu anlattı. Sayan, Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından kendisinin konsere gelmeyi kabul etmesi hakkındaki sorulara ise "Menajerim yanınızda bu soruyu ona sorun" yanıtını verdi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, "Seda hanım öyle bir zor zamanımızda geldi ki kendisine çok teşekkür ediyorum. İptal olan konserler, hava şartlarına bağlı olarak Seda hanımın gelememesi ardı ardına oldu ama bugün aramızda. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Hediyeler için teşekkür eden Seda Sayan, "Başkanım ben uzun yıllar oldu Isparta'ya gelmeyeli. Bundan sonra bizi bu güzel insanlarla daha sık buluşturun" dedi.