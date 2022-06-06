Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi

06.06.2022 10:49
Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi

ŞARKICI Seda Sayan, Isparta'da devam eden Uluslararası Gül Festivali'nde sahne aldı.

ŞARKICI Seda Sayan, Isparta'da devam eden Uluslararası Gül Festivali'nde sahne aldı.

Cuma günü planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferi iptal olunca ertelenen Seda Sayan konser, 2 gün gecikmeyle yapıldı. Uçakla Antalya'ya sonrasında kara yoluyla Isparta'ya ulaşan Sayan, belediye bandosu ve folklorik kıyafetli kadınlar tarafından karşılandı. Bando müziğinin ritminde dans eden Sayan'a güllerden yapılmış taç ve kolye hediye edildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Seda Sayan, karşılamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu anlattı. Sayan, Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından kendisinin konsere gelmeyi kabul etmesi hakkındaki sorulara ise "Menajerim yanınızda bu soruyu ona sorun" yanıtını verdi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen, "Seda hanım öyle bir zor zamanımızda geldi ki kendisine çok teşekkür ediyorum. İptal olan konserler, hava şartlarına bağlı olarak Seda hanımın gelememesi ardı ardına oldu ama bugün aramızda. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Hediyeler için teşekkür eden Seda Sayan, "Başkanım ben uzun yıllar oldu Isparta'ya gelmeyeli. Bundan sonra bizi bu güzel insanlarla daha sık buluşturun" dedi.


Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi
Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi
Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi
Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi
YORUMLAR
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Melek Mosso'nun iptal edilen konseri yerine sahneye çıkan Seda Sayan, bando ekibi ve güllerle karşılandı Melek Mosso'nun iptal edilen konseri yerine sahneye çıkan Seda Sayan, bando ekibi ve güllerle karşılandı Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
Kaynak: DHA

Seda Sayan, Antalya, Isparta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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