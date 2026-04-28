Seda Sayan\'da "Ter kokuyor" dediği İstanbul\'la ilgili sürpriz öneri

Sosyal medya ve YouTube programındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Seda Sayan, bu kez İstanbul’un kalabalığına yönelik sözleriyle dikkat çekti.

“KOKUYA DA KALABALIĞA DA KATLANACAKSIN”

Titizliğiyle tanınan Sayan, özellikle toplu taşımadaki yoğunluk ve kokuya değinerek, “Metroda kokuya da kalabalığa da katlanacaksın. Ayakta da geleceksin, oturarak da geleceksin; İstanbul insanı sıkmasın mı?” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’A PASAPORT VERECEKSİN”

Açıklamalarında dikkat çeken bir öneride de bulunan ünlü şarkıcı, “Kimisi ter kokuyor, kimisi başka kokuyor, kimisi tiner kokuyor. Hayat şartları böyle. Ne yapacaksın biliyor musun? İstanbul’a pasaport vereceksin. Fazla kişi girmeyecek, nüfus azalacak” dedi.

ŞENGÖR VURGUSU

Sayan, bu görüşün daha önce Prof. Dr. Celal Şengör tarafından da dile getirildiğini belirterek, “İstanbul o kadar güzel bir yer ki, İstanbul’da İstanbullu yok; herkes var” ifadelerini kullandı.