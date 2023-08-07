Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak - Son Dakika
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Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak

07.08.2023 15:39

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Yalçın'ın hayatı, Bee Yapım ile TRT ortaklığında çekilecek olan bir filmde anlatılacak. Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Yalçın, çocukluğunu ise Aysima Zeynep Erişir canlandıracak. Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Ozan Bodur ve Uğur Kılıç kaleme aldı. Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı ise Caner Kurtaran oynayacak.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralanan öğretmen Aybüke Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Yalçın'ın hayatı ise "Aybüke" adıyla film oluyor. Projede şehit düşen öğretmeni Nihayet Yalçın oynayacak.

ACILI BABAYI CANER KURTARAN OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bee Yapım ile TRT ortaklığında çekilecek olan filmde Aybüke öğretmeni uzun bir cast çalışmasından sonra yetenekli oyuncu Nihayet Şahin'in canlandırmasına karar verildi. Yalçın'ın çocukluğunu ise Aysima Zeynep Erişir oynayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında seyirciyle buluşturulması planlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul oturuyor. Ozan Bodur ve Uğur Kılıç'ın kaleme aldığı filmde Aykübe Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a da başarılı oyuncu Caner Kurtaran oynayacak.

Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak
Nihayet Yalçın

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Cast direktörlüğünü Buğra Emir Kaplan'ın yaptığı filmin çekimleri 12 Ağustos'ta Ankara Haymana'da başlayacak. Aybüke öğretmenin 23 yıllık kısa hayatında iz bırakan diğer önemli karakterlerden "Ragıp Baba"yı Turgay Tanülkü, "Kaymakam"ı Engin Hepileri, "Fırıncı Numan"ı Necip Karakaya, "Civan"ı Doğukan Çevik, "Bedri"yi Musab Doğan, "Seher"i Zeliha Kendirci, "Mithat"ı Mustafa Keser, "Gülistan"ı Buse Pehlivan, "Erdal"ı Onur Yenidünya, "İzzet"i Ercüment Çırak, "Tuğçe"yi Gizem Arıkan, "Buket"i Gülşah Yavuz, "Veysel"i Uluç Avcı, "Yücel"i Murat Han ise "Dilan"ı Aslıhan Kapanşahin oynayacak.

Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak
Caner Kurtaran

AYBÜKE ÖĞRETMEN NEDEN ÖLDÜ?

1994 yılında Çorum'da dünyaya gelen Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yalçın hayatını kaybederek şehit oldu.

Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak
Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak
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Aybüke Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Aybüke öğretmenin hayatı film oluyor! Başrolü Nihayet Yalçın oynayacak - Son Dakika
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