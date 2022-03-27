Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu

27.03.2022 13:04
Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu

Selen Görgüzel (43) ile Hamdi Alkan (55), geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Alkan'dan ilk açıklama geldi.

2013 yılında dünya evine girdiği oyuncu Selen Görgüzel ile anlaşmalı olarak boşanan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra çıktığı alışveriş turunda gazeteciler tarafından görüntülendi.

Ünlü yönetmen boşanma haberlerini soran muhabirlere "Arkadaşlar hayat bu, yaşanması gerekiyormuş yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok." dedi.

Ayrılık sonrası çıkan mal paylaşımı, yurt dışındaki ev ve arabayı Görgüzel'e verdiği yönündeki haberler için ise "Dünya malı dünyada kalır, boş verin." demekle yetindi. İstinye Pazarında ki alışverişini de kısa sürede tamamlayan Hamdi Alkan, geldiği gibi tek başına alışveriş merkezinden ayrıldı.

Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu
Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu

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Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı! Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı! Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan Mal Paylaşımı Hakkında Konuştu - Son Dakika


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