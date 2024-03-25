Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına

Geniş Video İzle

Şarkıcı Selim Gülgören, Ramazan ayında Kadıköy sokaklarında elinde içki şişeleriyle gezenlere tepki göstererek "Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Yapmayın Allah aşkına ya" dedi.

25.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cennet, Tarihe Gömdüm, Zaafımsın gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Selim Gülgören, Kadıköy'de gençlerin Ramazan ayında elinde alkol şişesiyle gezmesine sitem etti.

"SİZİ BÜYÜKLERİNİZ DE Mİ UYARMIYOR?"

Instagram hesabından yayınladığı videoyla sitem eden şarkıcı, "İstanbul Kadıköy'de herkesin elinde içki şişeleri var sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğup büyüdüm. Hayatım boyunca 19-20'li yaşlarımda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elinde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda şarkıcılık yapıyorum. Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan ve inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu 'Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayları önemli. Onların gözüne soka soka içki içmeyin, gidin mekanda için' diye. Yapmayın Allah aşkına ya. Burayı iyice Amerika'ya çevirmeye çalışıyorsunuz ama olmaz" şeklinde konuştu.

Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
Selim Gülgören\'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına

Selim Gülgören, Instagram, Kadıköy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
13:27 Harry ve Meghan, Kate’in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi Harry ve Meghan, Kate'in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 16:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement