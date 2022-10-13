Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gitti! Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi - Son Dakika
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Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gitti! Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi

13.10.2022 08:38

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eylül ayında ikinci kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine giderek Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp fotoğraf paylaştı. Yurt dışında olan Çıra ise Ciğerci'nin paylaşımının ardından bir video yayınlayarak "Kaos istemiyorum, beni içine çekmeyin" ifadelerine yer verdi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Bu senenin başında yeniden barışarak ikinci kez evlenen çift, aradığı mutluluğu bulamayınca eylül ayında 2. kez boşandı. Ciğerci'den boşandıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Çıra, mesajları ifşa olunca sevgilisiyle de yollarını ayırdı. Selin Ciğerci ise dün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ESKİ EŞİNİN EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ciğerci, Gökhan Çıra'nın evine giderek bir fotoğrafını paylaştı. Ciğerci'nin poz verirken üzerine bastığı pembe spor ayakkabının ise Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edildi.

Selin Ciğerci 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evinden fotoğraf paylaştı

GÖKHAN ÇIRA: KAOS İSTEMİYORUM

İşlerini nedeniyle Almanya'ya giden Gökhan Çıra ise Instagram hesabından haklarında çıkan "Barıştılar" haberlerine cevap vererek "Hayır barışma falan yok, eşyaları aldı" dedi. Ardından bir video yayınlayan Çıra, "Kaos istemiyorum, beni içine çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra, eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile ayna karşısında poz vermişti.

Selin Ciğerci 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evinden fotoğraf paylaştı
Selin Ciğerci 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evinden fotoğraf paylaştı
Selin Ciğerci 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evinden fotoğraf paylaştı
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gitti! Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gitti! Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi - Son Dakika
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