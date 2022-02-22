Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor! - Son Dakika
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Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor!

22.02.2022 15:44
Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor!

4 sezondur Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarılı performansıyla seyirciyi ekrana kitleyen Selin Yeninci'nin yeni projesi belli oldu. İşte detaylar…

Ntc ve Med Yapım ortak projesi olan 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde Altın Koza ödüllü oyuncu Selin Yeninci başrol oynayacak.

Alışılmış başrollerin dışında bir karakterin hazırlığını yapan oyuncu, seyirciyi yine ekran başına kitleyecek.

Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. Genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır.

Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor!

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Med Yapım, Çukurova, oyunlar, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Selin Yeninci, 'Annenin Sırrıdır Çocuk' Projesiyle Ekranlara Bomba Gibi Dönüş Yapıyor! - Son Dakika Magazin


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