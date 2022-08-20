Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler - Son Dakika
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Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler

20.08.2022 13:52

Gerçek olmayan magazin dünyasında her gün başka bir gündem oluşuyor. Sen Kalbime Sakladım'ın başrol oyuncusu Sevda Erginci, dizinin final yapmasıyla partneri Ekin Mert Daymaz'ı Instagram'dan takipten çıkardı. Erginci, "Kimi hayatımdan çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm. Ekin'le düşman değiliz" sözlerini saf etti.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci'nin paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisi erken final yaptı. Erginci, dizinin final yapmasıyla rol arkadaşı Daymaz'ı takipten çıkardı.

"DİZİNİN BİTMESİNE ŞOKE OLDUK"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, final yapan dizisi için "Dizinin bitmesini hiç beklemiyorduk. Yapacak bir şey yok bitmiş bir şeyin üzerine daha fazla konuşmanın da anlamı yok. Çok üzüldük ve şoke olduk. Duygusal bir bağ kurduğumuz bir ekiptik ve çok iyi anlaşıyorduk" dedi.

Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkartan Sevda Erginci'den ilginç çıkış: Kimi çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm

"EKİN BENİM DÜŞMANIM DEĞİL"

Dizinin final yapmasıyla partneri Ekin Mert Daymaz'ı Instagram'da takipten çıkartan Erginci, sözlerine şöyle devam etti: "Kimi hayatımdan çıkaracağıma veya tutacağıma sadece ben karar veririm. Ortada çok kötü bir durum da yok. Bu çok normal bir durum, insanız ve bir çok şey yaşıyoruz. Kavga ediyorsun, bir şeyi sevmiyorsun ya da anlaşamıyorsun... Ekin benim düşmanım değil. Bu çok normal bir şey ve normal karşılamak lazım. Görüştüğüm bir insan olmadığım için de takipten çıktım. Çok önemli bir şey de değil."

Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkartan Sevda Erginci'den ilginç çıkış: Kimi çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm
Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkartan Sevda Erginci'den ilginç çıkış: Kimi çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm
Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkartan Sevda Erginci'den ilginç çıkış: Kimi çıkarıp çıkarmayacağıma ben karar veririm
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Kaynak: Snob Magazin

Ekin Mert Daymaz, Sevda Erginci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler - Son Dakika

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