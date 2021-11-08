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Şener Şen: "Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" - Son Dakika

Şener Şen: "Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum"

08.11.2021 13:47
Şener Şen:

Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucusuyla buluşan AntSanat'a konuşan Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, "Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucusuyla buluşan AntSanat'a konuşan Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, "Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı. Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, AntSanat'ın ilk sayısına özel röportajında "Neden bu kadar az film yapıyorsunuz" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Şen, "Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, dergi için yola çıkarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü rehber aldıklarını dile getirdi. Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Kendi halinde yaşamını sürdüren insanımızın sanatsal üretimlerine dergi aracılığıyla erişmesini sağlamak istedik. Bu dergi, Muratpaşa Belediyemizin insanlarımızı sanatla buluşturma girişiminin yeni bir parçasıdır. Kültür ve sanatı tüm halkımızın ortak duyarlılığı haline getirme çabasıdır. Çabamıza ortak olan ve dergimizde emeği bulunan sanatçı ve yazarlarımıza, turizmin başkenti Antalya'nın kalbi Muratpaşamız adına teşekkür ederim."

Üç ayda bir yayımlanması planlanan derginin yayın yönetmenliğini Tuncer Çetinkaya, yayın danışmanlığı ise Ferruh Tunç üstlendi. Edebiyat, plastik sanatlar, müzik, tiyatro, sinema, karikatür gibi sanatın farklı disiplinlerinden çalışmaların yer aldığı derginin kapağında Karaailioğlu Parkı'nın simgelerinden İşçi ve Oğlu heykeli yer alıyor. Heykeltıraş Mehmet Aksoy, AntSanat için heykelin hikayesini kaleme alırken Şükrü Erbaş, Ferruh Tunç, Betül Dünder, Betül Tarıman, Burhan Kum, Nevzat Çevik gibi isimler ilk kez yayınlanan eserleriyle dergide yer aldı. AntSanat, ayrıca, ilk kez Antalya Kültür Sanat'ta (AKS) 'Şairler neden resim yapar' sergisinde yer alan Nazım Hikmet'in Bursa Hapishanesi yılarında yaptığı yağlı boya Münevver Andaç portresine de sayfalarında yer verdi.

AntSanat'ın ilk sayısının sürprizi ise Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen oldu. Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, "Neden bu kadar az film yapıyor?" sorusuna içtenlikle cevap verdi. Şen, "Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum
Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

Muratpaşa, Şener Şen, Antalya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şener Şen: 'Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum' - Son Dakika Magazin


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