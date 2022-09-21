Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi

21.09.2022 21:32

Öğretmen olduğunu öne sürerek sosyal medyada bir paylaşım yapan Şenol Durmaz adlı bir hesap, "Rojin, 'Ooo hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen" ifadelerini kullandı. Durmaz'a sert bir karşılık veren Seçkin, "Hocam, öğrencinizin boyu uzayacak ama sizin onu aşağılamanız kalıcı olacak" paylaşımında bulundu.

Twitter'da Senol_Durmaz34 isimli kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmen olduğunu belirterek "Bugün, okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: "Ooo hocam saçlarınız çıkmış diyor." Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

Ece Seçkin, kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene sert çıktı

"ÖĞRENCİNİZİ AŞAĞILAMANIZ KALICI OLACAK"

O paylaşım sosyal medyada öğrenciyle alay edildiği gerekçesiyle tepki gördü. Tweette adı geçen Ece Seçkin de öğretmenin paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi: "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim." Paylaşımların ve tepkinin ardından Senol_Durmaz34 isimli hesabın kapatıldığı görüldü.

Ece Seçkin, kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene sert çıktı
YORUMLAR
500
Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Kaynak: Snob Magazin

Ece Seçkin, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:07 Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye iddiasının ardından tüm gözler Acun Ilıcalı'ya döndü
22:24 Türkiye'den Rus bölgelerinde alınan referandum kararına tepki: Endişe duyuyoruz
22:03 İYİ Parti lideri Akşener'in Davutoğlu'nu karşılarken kullandığı ifade olay oldu
21:32 Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi
21:32 Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı
21:07 Fed faiz kararını açıkladı! Üst üste beşinci kez artırıma gidildi
20:44 Nevşehir'e dolu yağdı! Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı
20:43 Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:52 MHP lideri Bahçeli klasik otomobili ve Ferdi Tayfur şarkısıyla Ankara turu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 23:21:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisi üzerinden öğrencisine boy esprisi yapan öğretmene Ece Seçkin'den sert bir tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement