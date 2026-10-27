Seray Kaya ve İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından barıştı - Son Dakika
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Seray Kaya ve İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından barıştı

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Seray Kaya ve İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından barıştı
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Seray Kaya ile İdris Aybirdi hakkında çıkan ayrılık söylentilerinin ardından Aybirdi’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sevgilisinin fotoğrafını yayımlayan Aybirdi’nin bu paylaşımı, çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Başak karakterini canlandıran Seray Kaya ile İdris Aybirdi’nin ayrıldığı öne sürülmüştü. Aybirdi’nin oyuncunun fotoğrafını hesabından yayımlaması, çiftin yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ VARDI

Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile ilişkisiyle konuşulan Seray Kaya hakkında bir süredir ayrılık söylentileri vardı. Kaya da bu söylentilerin ardından hesabından yaptığı paylaşımda, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” ifadelerini kullandı.

Seray Kaya ve İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından barıştı

AYBİRDİ SERAY KAYA’NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çiftin ilişkisine dair merak sürerken İdris Aybirdi’den yeni bir paylaşım geldi. Aybirdi, Seray Kaya’nın fotoğrafını yayımladı. Bu hamle, ikilinin ayrılık söylentilerinin ardından barıştığı şeklinde değerlendirildi.

Kızılcık ŞerbetiSeray KayaMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mesut Korkut Mesut Korkut:
    bize ne, bu haberin hiç bir değeri yok. 1 0 Yanıtla
  • necogenç necogenç:
    habere bak tirt 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seray Kaya ve İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından barıştı - Son Dakika
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