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Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika

Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi

05.12.2021 16:41
Serdar Ortaç "Borçları silindi" iddialarına tepki gösterdi

Eski eşi Chloe Loughnan ile nafaka sorunu yaşayan Ortaç, olaylı biten evliliği ve kumar bağımlılığı yüzünden oluşan borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç, borçlarının silindiği yönündeki iddialara "Neymiş Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş. N.. silinmiş. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde" diyerek tepki gösterdi.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Mynet'in haberine göreSerdar Ortaç, hazırlıkları uzun bir süredir devam eden ''Best Of'' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını da doğruladı.

"EVE HİÇ GELMEDİ"

Eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icara gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getiren Serdar Ortaç, "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyalogumuz yok. Evime haciz koydu daha ne diyeyim. O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah" dedi.

Kumarda varını yoğunu kaybeden Serdar Ortaç 'Borçları silindi' iddialarına sert çıktı

"KİM KİMİN BORCUNU SİLİYOR BU DEVİRDE"

Borçlarının affedildiğini dair çıkan haberlere dair da konuşan ünlü isim şunları söyledi: "Serdar'ın borçları affedildi diyorlar. Hayır. Evim vardı ipotek ettirdim. Krediyi bu şekilde kullandım. Ahmet'e, Mehmet'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Neymiş Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş. N.. silinmiş. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde. 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedilecek? Ne özelliği ne ayrıcalığı var? Serdar kim ki? Borcum azaldı. eşek gibi çalışıyorum."

Kumarda varını yoğunu kaybeden Serdar Ortaç 'Borçları silindi' iddialarına sert çıktı
Serdar Ortaç Borçları silindi iddialarına tepki gösterdi

Ozan Çolakoğlu, Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Mynet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç 'Borçları silindi' iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


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