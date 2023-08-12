Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a öfke kustu: İpleri eline verdim ağzıma sı.tı

Konserlerinden arta kalan zamanlarını sosyal medyada geçiren Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef aldı. Kadınlarla ilgili konuşurken nafakadan dolayı hacizlik olduğu eski eşini sert sözlerle sitem eden Ortaç, "İpleri eline verdim ağzıma sı.tı" ifadelerini kullandı.

"ELİ NEFSİNDE HERİFLER YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Kadınlarla ilgili konuşurken eski eşinden de bahseden Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim kız cevap veriyor; 'teşekkür ederim'. Erkeklerin ağzına s..tınız aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size.

"ANNEMİ DİNLEYİP RİZELİ YA DA URFALI BİR KADIN ALSAYDIM"

"Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence… Ben modern kadın istemiyorum ki."

ESKİ EŞTEN CEVAP GELMEDİ

Sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Serdar Ortaç, başta kadınlar olmak üzere kullanıcıların tepkisini çekti. Bir süre önce yeni sevgilisiyle evlilik kararı alan ve şimdilerde Kanal D ekranlarında program sunan Chloe Loughnan ise eski eşinin sözleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.