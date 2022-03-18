Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili ilk defa bu kadar açık konuştu: Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım - Son Dakika
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Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili ilk defa bu kadar açık konuştu: Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım

18.03.2022 16:51

40 programına konuk olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçmişte yaptığı hatalar, evliliği ve ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç, "Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım" sözleriyle dikkat çeken itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı. Yıllardır kumar borçlarıyla uğraşan ve özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Ortaç, programda resmen içini döktü.

"HELAL KAZANIP HARAMA VERDİM"

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek Serdar Ortaç'ı ne hasta etti diye sordu. Serdar Ortaç çok konuşulacak itiraflara imza attı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiberi söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak'da yerin 7 kat dibince hücrede yatarken, 3 gönce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim?

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf: Bu kadar hovarda olmamalıymışım

"BU KADAR HOVARDA OLMAMAMALIYMIŞIM"

Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ortaç şunları söyledi: "Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatımda bu. Beni MS yapan da bu hayat."

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf: Bu kadar hovarda olmamalıymışım

"TARKAN'IN ŞARKISI CUMHURBAŞKANINA DEĞİL"

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti? sorusunda Serdar Ortaç: Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsini ben desteklesem ne olur? O konuyu kapatıyorum. Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar yanıtını verdi.

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak itiraf: Bu kadar hovarda olmamalıymışım
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Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç, Geççek, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili ilk defa bu kadar açık konuştu: Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım - Son Dakika


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