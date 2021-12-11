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Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı - Son Dakika

Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı

11.12.2021 23:09
Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı

Ünlü oyuncu Serel Yereli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığını yine yaptı. İşte haberin detayları...

Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oyuncu, karelere, "Sanat toplum içindir" diye yazmıştı.

Müzik çalışmaları nedeniyle İngiltere'de olan ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi. Daha sonra aynı elbisesiyle selfie yapan Yereli, "Ölmenin başka bir yolu" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda aile ziyareti için Türkiye'ye gelen Yereli, yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Yereli, orada paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme geliyor.

Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı
Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı
Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı
Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı
Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı

Serel Yereli, England, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serel Yereli daha önce yaptığını yine yaptı - Son Dakika Magazin


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