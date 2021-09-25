Seren Serengil'den, Gülben Ergen ve Seda Sayan'a ağır iddia: Toplama insanlara konser verdiler, onlar konser sanatçısı değil

Şimdilerde Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının yanı sıra kendi markasını çıkaran Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Yeni işinden bahseden Serengil, Seda Sayan ve Gülben Ergen'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.

"8 BİNE DE 10 BİNE DE AYAKKABI SATACAĞIZ"

İş hayatına atılmaya hazırlanan ve yanında 30 kadına iş imkanı tanıyarak istihdam sağlayacağını söyleyen Seren Serengil, "Özel olarak yapılan ayakkabılar satacağız. 8 bine de 10 bine de ayakkabı satacağız. Bunlar sınırlı üretim olacak ama daha uygun fabrikasyon ürünlerimiz de vitrinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

"SEDA SAYAN 'KOLPACI' DİYE BANA SÖYLEMEDİ"

Serengil ayrıca Seda Sayan'ın, geçtiğimiz günlerde kendi televizyon yayınında "Sen kimsin kolpacı? Sen misin hasta olan?" sözleriyle kendisini hedef aldığı iddialarıyla ilgili sorular üzerine "Benim Seda Sayan'la bir alakam yok. O sözler benim için söylenmedi" cevabını verdi.

"GÜLBEN ERGEN VE SEDA SAYAN TOPLAMA İNSANLARA KONSER VERDİ"

Ardından hızını alamayan Serengil, geçtiğimiz günlerde açık hava konserine çıkan Seda Sayan ile Gülben Ergen'i 'toplama kalabalıkla' konser vermekle suçladı. İki ünlü şarkıcının bedava biletli seyirciye konser verdiğini ileri süren Seren Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Bedava biletlerle orayı doldurdular. Gülben Ergen'in sahnesinde bir kadın çıkıp söyledi belediyeden geldiğini. Her ikisinin konserinde Selin Ciğerci 200 adat bilet almış. Toplama insanlara konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Kişilerin ve belediyelerin toplu aldığı biletlerle o insanlar konsere gittiler."

"GÜLBEN YAZ BOYUNCA UYDURUK BİR MEYHANEDE ÇIKTI"

"Komik duruma düşürüyorlar. Onlar konser sanatçısı değiller. O konser alanlarını dolduramayacakları belli. Niye bu kadar kendilerini komik duruma düşürüyorlar? Her ikisine de şaşırdım. Siz hiç hayatınız boyunca Gülben Ergen'in konser verdiğini gördünüz mü? Yaz boyunca Çeşme'de bir tane uyduruk meyhanede çıktı o kadar!"