Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

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Menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlatılan soruşturmanın bir ucu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftine uzanmıştı. Mert Demir, bir iş insanı ile eşcinsel ilişki yaşadığı ve bunu gizlemek için 5 milyon dolar karşılığı Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi içinde oldukları iddialarının ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

13.01.2025 22:30  Güncelleme: 23:02
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Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının bir ucu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftine uzanmış, para karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları iddia edilmişti. Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

MERT DEMİR: ÇOK SEVDİĞİM, AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇİNDEYİM

Hakkındaki iddialarla ilgili bugüne kadar sessizliğini koruyan Mert Demir ilk kez açıklama yaptı. "Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor" diyen Demir, "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

"CİNSEL KİMLİĞİMLE İLGİLİ YALANLAR ATILDI"

Demir açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali :
    Ates olmayan yerden duman cikmaz. Demekki var birseyler 51 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yakışır serenaya escc 42 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Bunlardan Korkulur 36 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bu kadının neresi çekici ve bukadar ilgi duyulur hayret. ya güzel anlayışı değişti ki öyle olduğunu sanıyorum son Türkiye güzelinden sonra:)) yada bununki altın varaklı falan olmalı. yukarıdaki fotosunu yaklaştırıp saçlarını dışarıda bırakacak şekilde kırparsanız bıyıklarin eksikliği göze çarpıyor:)))) 30 3 Yanıtla
  • Serkan Seyyar:
    Ne diyecekti !!! ben geyim evet ,zengin bir iş adamı ile ilişkim oldu,5 milyon tl para verdim ,bunların üstünün kapatılması için !!! diyecek değil herhalde!!!! 10 0 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    serenaya herşey uyar. ikiside birbirne biniyodur. fantezisi bol hatun. 8 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    zaten hep diyordum bu adamda gılıklıd ane bulmul bu serok diye 1 0 Yanıtla
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