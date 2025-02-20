Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Sevgilisi Mert Demir ile yaşadığı aşkın sahte olduğu ve 'sektörde tekelleşme' iddiaları nedeniyle bir süredir zor günler geçiren ve ortadan kaybolan Serenay Sarıkaya, Paris'te objektiflere takıldı.

20.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Barım olayında adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir kötü günler geçiriyordu. Son dönemde ortadan kaybolan ünlü oyuncu, Paris'te görüntülendi.

Adanalı, Medcezir, Fi, Aile gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve bu aşk için menajeri Ayşe Barım'ın Demir'in iş adamı sevgilisinden 5 milyon lira aldığı iddiasıyla son dönemde gündemden düşmüyor.

"DİŞİMLE, TIRNAĞIMLA GELDİM"

Sarıkaya, söz konusu iddialar hakkında savcılığa da giderek tanık sıfatıyla ifade vermişti. İfade sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. Beni itibarsızlaştırma çalışıyorlar" diyen Sarıkaya, bir süredir gelen projeleri geri çeviriyor.

PARİS'TE ORTAYA ÇIKTI

Ortadan kaybolan ünlü oyuncu, Paris'te yalnız başına yürürken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya, Paris\'te ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Ayşe Barım, Magazin, Paris, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Nedim Biçeryen:
    enayilerden kazandığı paraları eziyo 35 1 Yanıtla
  • mst blr:
    Bu kadar ahmak bir millet daha yok bunlarda ne buliyorda milyonlar veriyorlar 15 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Ye bacı ye seni izleyenlerde akşam ekmek sabah cocuklarin servis parası düşünsün dursunlar 14 0 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    bizde meraktan öldük nerde acaba diye. 11 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Millet vize alamazken, bunlar kafaları estiğinde hoop Parise hoop ABD ye nasıl gidip geliyorlar çok tuhaf 10 1 Yanıtla
  • Suat genç:
    yürürken yalnız ama siz onu gece otelde seyredin! 6 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hiç merak etmemiştim zaten zimbabvede olsa umurunda olmaz. 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kar yok herhalde 4 0 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Yurtdışına kaçtı bulup getirirler 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.