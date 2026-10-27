Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serenay Sarıkaya, spor salonundaki yoğun antrenmanının ardından yerde uzandığı anı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, karesine “How it ended” notunu düşerek antrenmanın nasıl sona erdiğini gösterdi.
Serenay Sarıkaya’nın spor salonunda çekilen karesi dikkat çekti. Siyah spor kıyafetleriyle yerde uzanan oyuncunun görüntüsüne, “Look like an angel. God bless, mashallah” notu eklendi.
“MELEK GİBİ GÖRÜNÜYORSUN”
Spor salonunda yerde uzanan Sarıkaya’nın fotoğrafına “Melek gibi görünüyorsun. Allah seni korusun, maşallah” mesajı eklendi.
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