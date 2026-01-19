"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol\'dan eleştirilere yanıt
19.01.2026 17:31  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol\'dan eleştirilere yanıt
Haber Videosu

Esra Erol, programındaki ''Şeriatın kestiği parmak acımaz'' sözlerine verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirterek üzgün olduğunu söyledi ve İslam dinine olan saygısının ve hassasiyetinin tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Sunucu Esra Erol, programında bir konuğunun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BENİ TANIYAN HERKES HASSASİYETİMİ BİLİR"

Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Esra Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur" dedi.

"İMANIMIZI SORGULATACAK BİR YANLIŞIN İÇİNDE..."

İmanını sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadığını belirten deneyimli sunucu, "Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

İLK TEPKİ HÜDA PAR'DAN GELMİŞTİ

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadeleriyle eleştiride bulunmuştu.

DESTİCİ DE TOPA GİRMİŞTİ

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil olmuştu. osyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef alan Destici, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hala program yapabiliyor?" demişti.

Sosyal Medya, Televizyon, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hayri Dikeroğlu Hayri Dikeroğlu:
    kapatın gündüz programlarını millet nefes alsın 102 8 Yanıtla
    Elisa21 Elisa21:
    DENİZ GÜRBÜZ SİZDE LAİK LİGİ ÇOK İSTİYORSANIZ SEKANİK E GİDİN SİZ NE KADAR DAYANACAKSINIZ. TÜRKİYE NE LAİK NE ŞERİAT DIR İSLAM ÜLKESİDİR BUNUN KANITI DA İKDİDARLAR A BAKMANIZ YETERLİ 0 0
  • Yasemin1605 Yasemin1605:
    yaşasın şeriat 59 19 Yanıtla
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    çok istiyorsan İran’a Suriye ye gidn şeriat var bakalım kaçgün kalacaksınız özellikle yasemin sen int nasıl dayanacan 7 30
    tevfik tecik tevfik tecik:
    deniz gürbüz, aen cok istiyorsan avrupaya git hatta Çin'de yaşa orada din daha az değerli. babanin ciftligi sanki. gerci bu dunyada aldananlar çok pisman olacak, kendine yazık edecek. Allah tum muslumanlari hatta tum insanlari imana getirir insallah 19 2
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Suriye'de şeriat mı var? cahil. hem burası bizim ülkemiz, niye bırakıp gidelim. gidecek birileri varsa onları da sizin gibi işgalcilerdir. elbet bu işler bir gün sona erecek merak etme 7 1
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Türkiye de şeriat yok .Olamazda Esra Erol un yanındayız Şeriat Kurana ters düşen Kuranda olmayan uydurma hadislerden oluşmaktadır,, 17 49 Yanıtla
    191006mm 191006mm:
    allahın ayetleri hakkında ONLARLA tartışmaya bile girmeyin dio sana tavsiyem. BEYİN BEDAVA ( İKRA ) 10 4
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Soytarı 53 12 Yanıtla
  • Larin_9285 Larin_9285:
    doğru demiş şeriat yok ülkede 38 21 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması
Bir mahalle diken üstünde Sebebi ne deprem ne de heyelan Bir mahalle diken üstünde! Sebebi ne deprem ne de heyelan
Galatasaray’ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:59:44. #.0.4#
SON DAKİKA: "Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.