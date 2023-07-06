Setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak - Son Dakika
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Setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak

Setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak

06.07.2023 07:59

10 yıllık aranın ardından setlere geri dönme kararı alan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Oyuncunun dizideki partneri ise Özcan Deniz oldu.

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle anlaştı. Setlere dönmeye hazırlanan Namal, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Özcan Deniz ile partner olacak.

DİZİYLE İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Gold Film'in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için Özcan Deniz'le el sıkıştı. Merakla beklenen dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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Son Dakika Magazin Setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Setlere dönen Özgü Namal, Özcan Deniz ile partner olacak - Son Dakika
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