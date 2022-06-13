Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... - Son Dakika
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Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...

13.06.2022 13:20
Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul'da sahne aldı. Ortaç bir anda dengesini kaybedip yere düşünce çevresinde çalışanlar seferber oldu. İşte Serdar Ortaç'ın son durumu...

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul'da sahne alan Serdar Ortaç, 1994 yılında çıkardığı "Karabiberim"den günümüze her biri Türk pop müziğine damga vuran hit'leriyle muhteşem bir müzik şölenine imza attı.

28 yıllık sanat hayatını bir konsere sığdıran Serdar Ortaç; Balım, İki Deli, Ben Adam Olmam, Canıma Minnet, Kabahat, Gamzelim gibi şarkılarıyla müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

"SARIŞIN KIZLARA BULAŞMA"

Şarkı aralarında hayranlarıyla bol bol sohbet eden Ortaç, "Annem diyordu ki sarışın kızlara bulaşma. Karım sarışın oldu, bıraktı beni. Karımdan sonra bir sevgilim oldu sarışın. Çok sevdim, o da bıraktı beni. Demek ki neymiş; anne sözü dinlemek gerekiyormuş." sözleriyle Karabiberim şarkısını esmerlere armağan etti.

"BORÇLARIM BELİMİ BÜKTÜ"

Bu yıl şarkı yapamama sebebinin borçları olduğunu söyleyen Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" dedi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE YERE DÜŞTÜ

Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi: "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm.. Bırak ben Gülben miyim?"

Serdar Ortaç 8 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise'yi okumuştur. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır. 1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda'lı Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.

Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...
Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...
Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...
Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu...

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Serdar Ortaç, Kuruçeşme, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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