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Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya - Son Dakika

Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya

01.02.2022 15:49
Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya

Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, mücevher satışları için sevgililer günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya düzenledi.

Kırşehir'de kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, mücevher satışları için sevgililer günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya düzenledi.

Durukan, mücevher ve pırlantada yeni koleksiyonların tanıtım kampanyası için taksitlendirmelerin gerekli şekilde yapılacağını ve kampanya sürecinin de Anadolu topraklarının bozlak ustası Neşet Ertaş ile yaptığını söyledi.

Her eve altın girsin kampanyasını iş yerini de Neşet Ertaş giydirmesi ile taçlandırdıklarını aktaran Durukan, "Mücevher satışlarında düşüş yerine aksine artış yaşandı. Mücevher ve pırlantada yeni koleksiyonlar çıkıyor. Vatandaşların altın ve mücevher maliyetleri artmadan Kırşehir'de alışverişlerini hızlandırıp gerçekleştirmelerini istiyoruz" dedi.

Mücevher satışlarından il genelinde memnun olduklarını belirten Durukan, "2021 yılında tüm kuyumcular Covid-19 salgını ile mücadele etti. İnsanlar evlerine kapandı ve tüketimde zorlanma yaşandı ama ona rağmen mücevher satışlarına olan talep azalmadı. 2022 yılında ise mücevher sektörü atağa geçti. Özelikle mücevher tercih eden kitle geri adım atmadı" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya

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Neşet Ertaş, Kırşehir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sevgililer Günü öncesi Neşet Ertaş'lı kampanya - Son Dakika Magazin


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